Азитроміцин-КР порошок гранульований для оральної суспензії 200 мг/5 мл банка 25.4 г, №1 - Харків (326812) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено
Київ, просп. Свободи, 22
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
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