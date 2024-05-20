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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Запоріжжя (917444) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (3)
119,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
128,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 47-А
Всього: упаковка (1)
128,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (2)
128,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 51
Всього: упаковка (1)
118,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, пров. Коржевський, 34
Всього: упаковка (1)
128,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29-Б
Всього: упаковка (1)
119,09 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 160
Всього: упаковка (1)
119,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Трінклера, 6
Всього: упаковка (1)
118,67 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
128,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (4)
119,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
Всього: упаковка (1)
118,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
Всього: упаковка (2)
128,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 36
Всього: упаковка (1)
129,15 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
Всього: упаковка (2)
128,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Залізняка Максима, 34/4
Всього: упаковка (1)
127,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхня Сироватка, вул. Макаренка, 13
Всього: упаковка (2)
127,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (2)
127,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (3)
127,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 40-Е
Всього: упаковка (1)
119,27 грн