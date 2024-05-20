Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер тм Solution Pharm, №3 - Запоріжжя (917444) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
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Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
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Полтава, вул. Соборності, 44
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Полтава, вул. Соборності, 51
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Валки, пров. Коржевський, 34
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 29-Б
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Харків, просп. Байрона, 160
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Харків, вул. Трінклера, 6
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Харків, просп. Незалежності, 13
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Харків, вул. 23-го Серпня, 64
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Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 36
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Золочів, вул. Мудрого Ярослава, 20
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Черкаси, вул. Залізняка Максима, 34/4
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Верхня Сироватка, вул. Макаренка, 13
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Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
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Київ, вул. Русової Софії, 3
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Київ, вул. Драгоманова, 40-Е