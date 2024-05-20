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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 7 м х 14 см тип марлі 17, №1 - Одеса (527339) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (13)
12,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (5)
12,50 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (5)
15,20 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (129)
11,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (15)
14,30 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
12,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
12,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, наб. Слов'янська, 21-А
Всього: упаковка (8)
12,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом