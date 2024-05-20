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БАЛАНСУЮЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "LABORATORIOS BABE" STOP AKN 50 мл - Запоріжжя (526672) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
554,87
Економія: -40,39 грн
514,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
564,30
Економія: -49,82 грн
514,48 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
532,47
Економія: -102,21 грн
430,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
573,15
Економія: -59,76 грн
513,39 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (2)
562,48
Економія: -63,02 грн
499,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
535,55
Економія: -30,55 грн
505,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
522,93
Економія: -17,93 грн
505,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (2)
544,78
Економія: -55,18 грн
489,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
554,98
Економія: -36,76 грн
518,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
553,48
Економія: -37,41 грн
516,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
521,21
Економія: -43,98 грн
477,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: упаковка (1)
524,59
Економія: -19,59 грн
505,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
535,35
Економія: -45,75 грн
489,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
543,76
Економія: -55,18 грн
488,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
529,53
Економія: -45,03 грн
484,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
534,39
Економія: -48,07 грн
486,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
563,07
Економія: -87,19 грн
475,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
532,78
Економія: -44,44 грн
488,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
523,58
Економія: -61,00 грн
462,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
556,59
Економія: -88,75 грн
467,84 грн