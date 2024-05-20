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Альпікол сироп флакон 120 мл, №1 - Запоріжжя (529381) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
252,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
270,44
Економія: -28,20 грн
242,24 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
285,00
Економія: -40,00 грн
245,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
252,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
252,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2)
267,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
274,28
Економія: -30,98 грн
243,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
252,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
258,08
Економія: -15,15 грн
242,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
295,13
Економія: -52,74 грн
242,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
252,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
252,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (3)
278,18
Економія: -36,13 грн
242,05 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
252,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (24)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
252,60 грн