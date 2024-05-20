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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБальзам "Золота Зірка"Ціни в аптеках

Бальзам "Золота Зірка" баночка 4 г - Одеса (232622) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (5)
54,10
Економія: -5,14 грн
48,96 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (3)
52,99
Економія: -4,03 грн
48,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (4)
52,34
Економія: -3,64 грн
48,70 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1)
54,18
Економія: -4,96 грн
49,22 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
55,85
Економія: -6,37 грн
49,48 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
53,65
Економія: -4,69 грн
48,96 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (3)
53,42
Економія: -4,10 грн
49,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (4)
54,39
Економія: -5,14 грн
49,25 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом