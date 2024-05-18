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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБальзам "Золота Зірка"Ціни в аптеках

Бальзам "Золота Зірка" баночка 4 г - Харків (232622) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (4)
54,12
Економія: -4,87 грн
49,25 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (3)
53,47
Економія: -4,15 грн
49,32 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
56,03
Економія: -6,55 грн
49,48 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
52,85
Економія: -3,89 грн
48,96 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (1)
53,90
Економія: -4,68 грн
49,22 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (3)
52,91
Економія: -3,95 грн
48,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (6)
52,93
Економія: -3,97 грн
48,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (4)
53,01
Економія: -4,31 грн
48,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом