Київ
Про товар
Ціни
Севеламер-Віста (Sevelamer-Vista)
Севеламер-Віста (Sevelamer-Vista)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні:
-205,00 грн
5257,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
205.0 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні:
-205,00 грн
5257,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
251.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
252.1 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
252.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Тищика, 38
252.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Умань, вул. Європейська, 60-Б
252.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
252.8 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
253.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Коломак, вул. Захисників України, 7
256.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5563,72
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
259.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
261.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
278.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню