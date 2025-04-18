Севеламер-Віста (Sevelamer-Vista)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
70.0 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні: -154,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні: -154,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
281.8 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
282.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
282.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
282.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
284.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
289.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
303.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
313.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Сосниця, вул. Чернігівська, 15/2
313.8 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
318.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
323.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
329.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
330.0 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80 грн