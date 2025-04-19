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Севеламер-Віста (Sevelamer-Vista)
Севеламер-Віста (Sevelamer-Vista)
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні:
-205,00 грн
5257,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
128.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5462,00
Економія при броні:
-205,00 грн
5257,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
155.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5563,72
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5100,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
300.1 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
300.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
300.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
300.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
300.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
300.9 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
301.3 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
302.4 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
303.2 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
311.1 км
Севеламер-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг контейнер №180
Містрал Кепітал Менеджмент
5701,80
грн
Забрати 22.04 після 15:00
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