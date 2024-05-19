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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБА 50 мл - Львів (790448) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (8)
89,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сквира, пл. Героїв Небесної Сотні, 17
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бородянка, вул. Привокзальна, 14-А
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 108
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
89,00 грн