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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБА 50 мл - Київ (790448) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (11)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (6)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 108
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бородянка, вул. Привокзальна, 14-А
Всього: упаковка (3)
89,00 грн