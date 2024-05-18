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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБАЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБА 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (790448) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (2)
89,00 грн