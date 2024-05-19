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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 50 мл - Київ (790447) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Марко Вовчок, 5
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Поезії, 13
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Вокзальна, 2-Г
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73
Всього: упаковка (9)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кагарлик, пл. Торгова, 7
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
89,00 грн