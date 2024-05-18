BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З БАВОВНОЮ І ОЛІЄЮ ШИПШИНИ 50 мл - Харків (790447) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Харків, вул. Валентинівська, 35/81
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Первомайський, м-н 1/2, 29
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Лозова, вул. Благовіщенська, 13
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Лозова, м-н 2-й, 38
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Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Лозова, м-н 1-й, 23
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Полтава, вул. Сінна, 32
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Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
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Тернівка, вул. Харківська, 26
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Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
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Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А