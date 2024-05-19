Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл - Львів (790445) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 4
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Економія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Базарна, 23/41-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 14-Ж
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бородянка, вул. Семашко, 4
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Мечнікова, 108
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Будьте здорові
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Паркова, 6
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Марко Вовчок, 5
Всього: упаковка (1)
89,00 грн