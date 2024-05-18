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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 50 мл - Харків (790445) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (8)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (5)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (2)
89,00 грн