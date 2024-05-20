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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 50 мл - Одеса (790444) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (4)
89,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 11
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (1)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (3)
89,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1-А
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 24
Всього: упаковка (4)
89,00 грн