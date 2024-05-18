BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 50 мл - Харків (790444) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А