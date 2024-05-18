BABARIA СПРЕЙ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА АРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 100 мл - Харків (721095) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А