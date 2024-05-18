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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA СПРЕЙ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ ТА ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮЦіни в аптеках

BABARIA СПРЕЙ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ ТА ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (721094) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Керченська, 7
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 34
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Золочів, вул. Бандери Степана, 3
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 13
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом