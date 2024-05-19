Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Бориспіль, вул. Київський Шлях, 67 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Житомир, вул. Вітрука, 41-Б Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кременчук, вул. Соборна, 21 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Коробова, 2 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, вул. Кремінна, 9 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Науки, 12 Всього: упаковка (2) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 48 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41 Всього: упаковка (1) 129,00 грн Забронювати