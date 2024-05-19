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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБА 100 мл - Київ (721092) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (8)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-Т
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Керченська, 7
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44-К
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (4)
129,00 грн