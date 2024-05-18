BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК З АЛОЕ І АЛІЄЮ ЖОЖОБА 100 мл - Харків (721092) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Центральна, 75
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 40-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2-А