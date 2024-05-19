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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 100 мл - Київ (721087) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 116
Всього: упаковка (5)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 47/42
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44-К
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Г
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (7)
129,00 грн