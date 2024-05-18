BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З ВАНІЛЛЮ ТА ОРГАНОВОЮ ОЛІЄЮ 100 мл - Харків (721087) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаське, вул. Лісна, 9-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19