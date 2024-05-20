Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 100 мл - Запоріжжя (721085) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 4-А
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 145
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Святогорська, 10
Всього: упаковка (5)
129,00 грн