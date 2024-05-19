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BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 100 мл - Львів (721085) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (5)
129,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (8)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Червоноград, вул. Сокальська, 2
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Самбір, вул. Сагайдачного Петра, 5
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Мирогощанська, 1
Всього: упаковка (3)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (4)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 77
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Древлянська, 27
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 5
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Буча, вул. Вокзальна, 2-Г
Всього: упаковка (1)
129,00 грн