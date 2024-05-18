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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукBABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ - АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК З МІНЕРАЛАМИ І ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (721085) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 73
Всього: упаковка (2)
129,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Всього: упаковка (1)
129,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (2)
129,00 грн