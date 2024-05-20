Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дніпро, пров. Вільний, 3 Всього: упаковка (1) 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46 Всього: упаковка (2) 191,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Полтава, вул. Героїв ОУН, 26 Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Градизьк, вул. Київська, 40-Б Всього: упаковка (1) 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148 Всього: упаковка (1) 191,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б Всього: упаковка (1) 183,48 Економія: -10,60 грн 172,88 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Бровари, вул. Героїв України, 9 Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Вишневе, вул. Святошинська, 28 Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вараш, м-н Перемоги, 10-А Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57 Всього: упаковка (2) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 18/2 Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22 Всього: упаковка (1) 212,00 Економія: -21,00 грн 191,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Ужгород, вул. Тімірязєва, 12-Д Всього: упаковка (1) 216,99 Економія: -49,02 грн 167,97 грн Забронювати