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Black Garlic (Чорний Часник) капсули, №20 - Одеса (512400) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
178,14
Економія: -5,26 грн
172,88 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
Всього: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (2)
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (2)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 18/2
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Перемоги, 10-А
Всього: упаковка (1)
212,00
Економія: -21,00 грн
191,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Ужгород, вул. Тімірязєва, 12-Д
Всього: упаковка (1)
216,99
Економія: -49,02 грн
167,97 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом