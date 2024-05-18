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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC МИЛО НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC МИЛО НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526597) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
542,14
Економія: -19,14 грн
523,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
576,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
542,46
Економія: -19,46 грн
523,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
550,93
Економія: -86,51 грн
464,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
589,80
Економія: -53,21 грн
536,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
563,53
Економія: -55,07 грн
508,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
576,71
Економія: -45,12 грн
531,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
539,32
Економія: -30,62 грн
508,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
550,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
466,07
Економія: -35,71 грн
430,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
541,62
Економія: -18,62 грн
523,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
550,30
Економія: -27,30 грн
523,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
576,60
Економія: -103,83 грн
472,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
554,88
Економія: -95,52 грн
459,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
543,34
Економія: -20,34 грн
523,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
545,91
Економія: -22,91 грн
523,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
551,03
Економія: -28,03 грн
523,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
575,65
Економія: -42,93 грн
532,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
Всього: упаковка (1)
556,21
Економія: -61,97 грн
494,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
555,90
Економія: -68,46 грн
487,44 грн