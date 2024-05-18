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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526595) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
446,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
449,00
Економія: -37,74 грн
411,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
456,02
Економія: -71,60 грн
384,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
433,66
Економія: -39,12 грн
394,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
462,03
Економія: -45,15 грн
416,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
451,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
428,19
Економія: -33,49 грн
394,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
458,96
Економія: -62,42 грн
396,54 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
456,97
Економія: -45,71 грн
411,26 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
440,35
Економія: -66,25 грн
374,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
447,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
446,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
451,47
Економія: -34,59 грн
416,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
420,65
Економія: -26,11 грн
394,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
453,29
Економія: -28,62 грн
424,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
462,16
Економія: -58,70 грн
403,46 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
449,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
429,06
Економія: -37,66 грн
391,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
429,30
Економія: -33,78 грн
395,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
449,83
Економія: -81,00 грн
368,83 грн