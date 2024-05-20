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Б'Ютівіт капсули, №30 - Запоріжжя (501344) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
245,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -42,00 грн
295,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (1)
409,50
Економія: -41,40 грн
368,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
411,29 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн