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Б'Ютівіт капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501344) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
235,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
245,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (1)
409,50
Економія: -41,40 грн
368,10 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн