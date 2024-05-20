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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Запоріжжя (518390) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -56,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (2)
171,00
Економія: -48,00 грн
123,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (2)
161,00
Економія: -56,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
Всього: упаковка (1)
143,00
Економія: -38,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (7)
161,00
Економія: -56,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
161,00
Економія: -56,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
Всього: упаковка (3)
161,00
Економія: -56,00 грн
105,00 грн