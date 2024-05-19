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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Львів (518390) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (3)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
143,00
Економія: -38,00 грн
105,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
141,00
Економія: -13,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
135,80 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (2)
135,80 грн
Фармацевт копєйкін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
138,20 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
135,80 грн