ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Львів (518390) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Васильківська, 55
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Черкаси, бульв. Шевченка, 250
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
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Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
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Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Аріанна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Еріка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Фармацевт копєйкін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6