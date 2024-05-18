Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Тести на вагітність і овуляціюТести на вігітністьінші тести на вагітністьALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХЦіни в аптеках

ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Харків (518390) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
126,99
Економія: -8,41 грн
118,58 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
141,87
Економія: -18,72 грн
123,15 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (5)
133,27
Економія: -10,13 грн
123,14 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
139,29
Економія: -16,14 грн
123,15 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
138,94
Економія: -15,15 грн
123,79 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (3)
135,64
Економія: -12,07 грн
123,57 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
141,14
Економія: -17,85 грн
123,29 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (3)
131,84
Економія: -8,29 грн
123,55 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
133,44
Економія: -13,96 грн
119,48 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (2)
134,80
Економія: -12,63 грн
122,17 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (6)
144,70
Економія: -21,08 грн
123,62 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн