ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Харків (518390) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Нє болєй
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, просп. Науки, 105
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Нє болєй
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Нє болєй
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17