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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (518390) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
134,52
Економія: -10,73 грн
123,79 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1)
139,43
Економія: -16,28 грн
123,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (3)
134,40
Економія: -10,85 грн
123,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (2)
124,68
Економія: -6,10 грн
118,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (5)
136,15
Економія: -13,01 грн
123,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (6)
145,50
Економія: -21,88 грн
123,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (3)
135,60
Економія: -12,03 грн
123,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
140,50
Економія: -17,35 грн
123,15 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (2)
134,94
Економія: -12,77 грн
122,17 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (2)
137,64
Економія: -14,35 грн
123,29 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Всього: упаковка (2)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн