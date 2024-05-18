ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (518390) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Нє болєй
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Не болей! семья аптек
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Дніпро, вул. Боброва, 1
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
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Дніпро, просп. Науки, 105
Нє болєй
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Нє болєй
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
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Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 4-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж