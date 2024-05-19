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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір XL, №1 - Львів (494875) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
377,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
434,93 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
Всього: упаковка (1)
431,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
428,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (1)
428,56 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
428,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (1)
428,22 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
398,00
Економія: -19,90 грн
378,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
428,92 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
426,30 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
398,00
Економія: -11,94 грн
386,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
430,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
428,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
431,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (1)
430,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
430,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (1)
427,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (1)
407,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
431,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
427,79 грн