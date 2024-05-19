OKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Львів (494145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Угорська, 8
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Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
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Всього: розчин стерильний (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Перечин, пл. Народна, 19
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Всього: розчин стерильний (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Зоря, вул. Сморжівська, 45-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 57 хв
Виноградів, вул. Станційна, 2/1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
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Всього: розчин стерильний (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
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Всього: розчин стерильний (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Руська, 252
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А