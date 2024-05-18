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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниРозчини для промивання, зрошування, лікуванняOKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯЦіни в аптеках

OKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494145) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
360,00
Економія: -51,00 грн
309,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
370,00
Економія: -69,00 грн
301,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
360,00
Економія: -53,00 грн
307,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
360,00
Економія: -59,00 грн
301,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: розчин стерильний (3)
242,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Всього: розчин стерильний (7)
242,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Всього: розчин стерильний (8)
242,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: упаковка (1)
273,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: розчин стерильний (2)
242,37 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
906,42
Економія: -47,42 грн
859,00 грн