FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ КЛАСИЧНИЙ 25х72 мм тканинний,38х38 мм тканинний 72х35 мм тканинний, №15 - Львів (414827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Зелена, 147
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Руська, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65