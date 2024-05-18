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Медичні виробиІнші вироби для лікуванняБанкиБАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2Ціни в аптеках

БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (459825) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: для шийного масажу (1)
449,30
Економія: -71,37 грн
377,93 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
409,29
Економія: -31,84 грн
377,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
418,30
Економія: -25,89 грн
392,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
406,49
Економія: -25,49 грн
381,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
437,71
Економія: -65,15 грн
372,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
Всього: для шийного масажу (1)
443,09
Економія: -61,57 грн
381,52 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
360,12
Економія: -34,04 грн
326,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
445,87
Економія: -64,46 грн
381,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
444,96
Економія: -68,94 грн
376,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
427,35
Економія: -49,26 грн
378,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
Всього: упаковка (1)
434,73
Економія: -55,33 грн
379,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
422,91
Економія: -41,60 грн
381,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
435,46
Економія: -58,47 грн
376,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
456,25
Економія: -76,36 грн
379,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
Всього: упаковка (1)
407,83
Економія: -45,14 грн
362,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
414,90
Економія: -33,50 грн
381,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
409,39
Економія: -28,59 грн
380,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
Всього: упаковка (1)
426,70
Економія: -48,49 грн
378,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
431,52
Економія: -54,50 грн
377,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
450,05
Економія: -69,60 грн
380,45 грн