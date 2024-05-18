БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2 для шийного масажу d=33 мм, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (459825) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Дніпро, вул. Робоча, 178
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
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Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
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Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
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Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
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Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3
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Київ, вул. Драгоманова, 2
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Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
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Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15