БИНТ БАВОВНЯНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ "НорДік Софт" 10 см х 5 м, №1 - Львів (479190) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом