Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ БАВОВНЯНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ "НорДік Софт"Ціни в аптеках

БИНТ БАВОВНЯНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ "НорДік Софт" 10 см х 5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (479190) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (2)
32,77 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Всього: упаковка (1)
42,67 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (3)
42,67 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Всього: упаковка (1)
40,64 грн
Віталюкс
Детальніше
Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (3)
42,67 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
70,82 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
28,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
Всього: упаковка (1)
68,76 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом