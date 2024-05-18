БИНТ БАВОВНЯНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ "НорДік Софт" 10 см х 5 м, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (479190) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
Аптекар
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 54/1
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Житомир, вул. Хлібна, 14
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом