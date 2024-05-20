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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, №4 - Запоріжжя (925028) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
350,00
Економія: -115,00 грн
235,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
370,00
Економія: -135,00 грн
235,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
344,31
Економія: -54,61 грн
289,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
254,64 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
335,00
Економія: -100,00 грн
235,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -100,00 грн
235,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
359,30
Економія: -75,30 грн
284,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (6)
318,99
Економія: -28,96 грн
290,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
325,61
Економія: -33,63 грн
291,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (2)
254,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -100,00 грн
235,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
334,21
Економія: -40,82 грн
293,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2)
324,08
Економія: -33,13 грн
290,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
342,80
Економія: -58,80 грн
284,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
315,66
Економія: -36,82 грн
278,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (4)
351,01
Економія: -67,38 грн
283,63 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -100,00 грн
235,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
294,79
Економія: -36,35 грн
258,44 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (1)
335,00
Економія: -100,00 грн
235,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
365,90
Економія: -81,90 грн
284,00 грн