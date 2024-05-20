Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, №5 - Запоріжжя (877603) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (8), 10 см х 14 см (1)
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Аптека бам
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: 10 см х 14 см (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: 10 см х 14 см (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Аптека низьких цін
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Всього: 10 см х 14 см (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), 10 см х 14 см (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (6), 10 см х 14 см (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: 10 см х 14 см (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80