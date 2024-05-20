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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, №5 - Запоріжжя (877603) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
485,00
Економія: -158,50 грн
326,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
465,00
Економія: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: 10 см х 14 см (3)
282,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: 10 см х 14 см (1)
475,64
Економія: -135,26 грн
340,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
462,66
Економія: -113,98 грн
348,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
408,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -46,30 грн
402,69 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
465,00
Економія: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: 10 см х 14 см (4)
316,15 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
465,00
Економія: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (8), 10 см х 14 см (1)
502,20
Економія: -100,70 грн
401,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
445,99
Економія: -43,30 грн
402,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
463,68
Економія: -62,35 грн
401,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), 10 см х 14 см (2)
426,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: 10 см х 14 см (1)
408,52 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: 10 см х 14 см (4)
465,00
Економія: -138,50 грн
326,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: 10 см х 14 см (4)
465,84
Економія: -125,46 грн
340,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), 10 см х 14 см (2)
449,87
Економія: -106,03 грн
343,84 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (6), 10 см х 14 см (4)
452,80
Економія: -66,10 грн
386,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: 10 см х 14 см (2)
515,00
Економія: -130,00 грн
385,00 грн