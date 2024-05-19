Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, №5 - Львів (877603) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 286 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: 10 см х 14 см (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Всього: 10 см х 14 см (3)
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Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека бам
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Всього: 10 см х 14 см (4)
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Львів, вул. Словацького, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5), 10 см х 14 см (2)
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Львів, вул. Шпитальна, 11
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), 10 см х 14 см (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: 10 см х 14 см (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
D.s.
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Всього: 10 см х 14 см (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7