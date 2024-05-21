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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ TETA® СЕРЕДНЬОЇ РОЗТЯЖНОСТІ 10 см х 1 м, №1 - Запоріжжя (486852) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (4)
54,57
Економія: -0,13 грн
54,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
53,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
48,01 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
47,45 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (1)
51,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (1)
53,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (1)
54,87
Економія: -0,68 грн
54,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
47,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
53,75
Економія: -0,37 грн
53,38 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (1)
37,37
Економія: -0,18 грн
37,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
54,16 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
54,66
Економія: -0,01 грн
54,65 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (1)
53,88
Економія: -0,63 грн
53,25 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
54,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
54,66
Економія: -0,10 грн
54,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
54,67
Економія: -0,05 грн
54,62 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
54,78
Економія: -0,51 грн
54,27 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
54,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
54,18 грн